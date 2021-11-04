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Китай посилює прикордонний контроль через новий спалах COVID

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Четвер 04 листопада 2021 14:58
Китай посилює прикордонний контроль через новий спалах COVID Фото: Китай посилює прикордонний контроль через новий спалах COVID (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Національне імміграційне управління Китаю посилило заходи прикордонного контролю для запобігання завезення COVID-19 в країну. Таке рішення було прийнято після того, як в країні стався новий спалах захворюваності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.

Так, громадянам рекомендували не виїжджати за кордон, якщо в цьому нема потреби, і суворо дотримуватися правил в'їзду для іноземців. Відносно спортсменів, які прибувають для участі в зимових Олімпійських Іграх в Пекіні, буде здійснюватися закритий контроль, щоб забезпечити безпеку профілактичної роботи.

Національна імміграційна адміністрація також попросила прикордонні порти посилити управління закордонними рейсами і чартерними рейсами; проводити політику відмови від посадки або зупинки, якщо в цьому нема потреби, для зарубіжних суден.

Вантажівки, що проходять через сухопутні прикордонні порти, повинні використовувати встановлені маршрути.

Управління також попросило відповідні відомства посилити патрулювання кордонів і сприяти забезпеченню правопорядку з сусідніми країнами, щоб запобігти поширенню вірусу. На замерзлих прикордонних річках повинна бути виставлена охорона, щоб зупинити незаконний перетин кордону.

Нещодавній спалах епідемії COVID-19 в Китаї охопив 19 провінцій і міст, протягом одного місяця було зареєстровано понад 700 підтверджених випадків захворювання.

Нагадаємо, раніше у Китаї закликали жителів запастися товарами першої необхідності через спалах коронавірусу.

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