Китай усилил карантин в провинции Фуцзянь, чтобы сдержать распространение "Дельты"

В Китае ввели новые карантинные ограничения для провинции Фуцзянь. Это связано с выявленными случаями заражения "Дельтой".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В понедельник в провинции Фуцзянь зарегистрировали по меньшей мере 22 новых случаев заражения "Дельтой". Власти страны приняли решение провести массовое тестирование среди студентов и учителей в течение следующей недели.

Отмечается, что в провинции временно приостановят транспортные услуги, работу баров, кинотеатров и запретят массовые собрания людей.

Отметим, что город Путянь сегодня больше всего страдает из-за вспышек инфекции. Учебные заведения в округе закрыты на карантин, а все кто имеют намерение покинуть город - обязаны продемонстрировать отрицательный результат теста на выявление коронавируса.