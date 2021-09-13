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Китай усилил карантин в провинции Фуцзянь, чтобы сдержать распространение "Дельты"

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Китай, Понедельник 13 сентября 2021 17:27
Китай усилил карантин в провинции Фуцзянь, чтобы сдержать распространение "Дельты" Фото: в прованции Китая Фуцзянь ужесточили ограничения из-за "дельты" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Китае ввели новые карантинные ограничения для провинции Фуцзянь. Это связано с выявленными случаями заражения "Дельтой".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В понедельник в провинции Фуцзянь зарегистрировали по меньшей мере 22 новых случаев заражения "Дельтой". Власти страны приняли решение провести массовое тестирование среди студентов и учителей в течение следующей недели.

Отмечается, что в провинции временно приостановят транспортные услуги, работу баров, кинотеатров и запретят массовые собрания людей.

Отметим, что город Путянь сегодня больше всего страдает из-за вспышек инфекции. Учебные заведения в округе закрыты на карантин, а все кто имеют намерение покинуть город - обязаны продемонстрировать отрицательный результат теста на выявление коронавируса.

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