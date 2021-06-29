Китай угрожал Украине, а Киркорова исключили из списка угроз нацбезопасности: новости за выходные

Китай угрожал Украине остановкой поставок вакцин от COVID-19, Филиппа Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, в Европе стартовали матчи 1/8 финала Евро-2020. Подробнее о том, что произошло на выходных, 26-28 июня, - в материале РБК-Украина.

Китай угрожал Украине остановкой поставок вакцин от COVID-19, - AP

Китай угрожал Украине за подпись в документе о нарушении прав человека в Синьцзяне. Китайцы грозились заблокировать поставку вакцин от коронавируса в Украину, если Киев не отзовет свою подпись. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, Украине пришлось отозвать свою подпись из-за угроз. В Китае отрицают ультиматум Украине.

Секретные документы о проходе британского корабля возле оккупированного Крыма нашли на улице

Документы секретного министерства обороны, содержащие подробности о HMS Defender и британских военных, были найдены на автобусной остановке в Кенте. В одном наборе документов обсуждается вероятная реакция России на проход корабля через украинские воды у побережья Крыма в среду.

Также в документах детализируют планы возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после окончания там операции НАТО под руководством США.

Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины исключает российского певца, Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующее решение было принято после запроса от Службы безопасности Украины.

В Министерстве культуры объясняют, что соответствующий запрос об исключении Киркорова из черного списка, они получили от СБУ. Спецслужба попросила отозвать свое предыдущее письмо о включении россиянина в черный список.

В Черкасской области молнией убило двух человек. Еще один в реанимации

В Черкасской области в результате удара молнии погибли два человека. Еще одна пострадавшая женщина находится в реанимации.

D селе Софиевка Черкасского района молния ударила в дерево, под которым находилось три человека. Все трое отдыхали возле водоема и когда началась сильная гроза - спрятались под дерево. От поражения молнией погиб 23-летний парень и женщина около 55-ти лет. Еще одну женщину госпитализировали.

Штамм "Дельта" передается за 5-10 секунд, - эпидемиолог

Новый штамм коронавируса "Дельта" передается всего за 5-10 секунд. Если находиться в течение этого времени рядом с зараженным, то есть высокая вероятность заболеть COVID-19 с риском тяжелого протекания. Об этом заявила эпидемиолог, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград.

Она также отметила, что дельта-штамм буквально ускользает из-под иммунного ответа. Это означает, что вакцинированные и переболевшие все равно остаются в группе риска заражения, но будут переносить его в более легкой форме.

Ломаченко победил в бою с японцем Накатани

27 июня в Лас-Вегасе (США) на арене Virgin Hotel состоялся матч между украинским боксером Василием Ломаченко и японцем Масаеси Накатани.

На 9 раунде судья остановил бой. Василий Ломаченко победил техническим нокаутом.

В Европе стартовали матчи 1/8 финала Евро-2020

26 июня стартовали первые матчи 1/8 финала Евро-2020. В первом поединке Дания легко обыграла Уэльс - 4:0. Затем Италия лишь в овертайме смогла дожать Австрию - 2:1.

27 июня Чехия сенсационно переиграла в 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды, которые заняли первое место в группе с украинцами. Чехи во втором тайме забили два сухих гола в ворота "оранжевых" - 2:0. Также в этот день Бельгия минимально переиграла действующих чемпионов Европы Португалию - 1:0. Сборная Италии победила Австрию, но сделала это только в экстра-тайме.

28 июня Сборная Испании прошла в четвертьфинал Евро-2020. Они обыграли Хорватию в максимально веселом матче, в котором забили восемь голов на двоих.

Украину охватят "блуждающие" грозовые дожди: где ждать непогоды

Погода в Украине принесет тепло и грозовые осадки в последние дни июня. Дожди будут перемещаться по территории страны, но температура ожидается высокой - без экстремальных значений, но будет жарко.

Что будет с погодой в Украине в последние дни июня - читайте в материале.