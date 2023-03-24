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Китай - це виклик, а РФ загроза. В США оцінили можливість війни з ядерними державами

Фото: голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі (GettyImagеs)
Автор: Марія Кучерявець

Сполучені Штати Америки вперше в історії зіткнулися з двома ядерними державами. Однак при цьому війна з Росією та Китаєм не є неминучою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання заяву на голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі під час слухань у Конгресі США.

"Вперше в історії країни Сполучені Штати зіткнулися з двома великими ядерними державами, життєво важливі інтереси національної безпеки яких конкурують із США", - сказав Міллі.

За його словами, і Китай, і Росія мають засоби, щоб загрожувати інтересам Штатів і способу життя.

"Але війна з Росією чи Китаєм не є неминучою", - стверджує Міллі.

Генерал зазначив, що Китай - це виклик, оскільки "він має намір стати регіональним гегемоном у західній частині Тихого океану та Азії протягом 10 років, а до 2049 року перевершити загальний військовий потенціал США".

"Росія є гострою загрозою і залишається небезпечною. Незаконна та неспровокована війна Росії проти України загрожує миру на європейському континенті та глобальній стабільності", - підкреслив Міллі.

Він зауважив, що США продовжують підтримувати Україну та її боротьбу за захист свого суверенітету.

"Ця боротьба не лише на користь України, а й на користь США захистити систему, яка вісім десятиліть запобігала війні між великими державами", - підсумував Міллі.

Нагадаємо, як нещодавно заявили в Білому домі, Китай і Росія не мають такої мережі союзників і партнерів, як США, тому Москва та Пекін намагаються зміцнити стосунки.

Додамо, у Вашингтоні також повідомляли, що Китай уважно спостерігає за розвитком війни в Україні і "ставки виходять далеко за межі її території".

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