Китай требует от Канады немедленно освободить главную финансистку Huawei

Фото: Менг Ванжа (vaaju.com twitter)

США ее обвиняют в попытке уклонения от выполнения американских санкции против Ирана

МИД Китая требует от Канады освободить финансового директора китайской корпорации Huawei Technologies Менг Ванжу, которую задержали в канадском Ванкувере. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

По словам Шуанга, Пекин требует от Оттавы "немедленно отпустить задержанную" и сообщить о причине ее задержания.

"Китай требует от Канады отпустить финансового директора Huawei Technologies, которую задержали в Ванкувере. Это дело добавляет напряженности в отношения с Вашингтоном в вопросах технологий и грозит осложнить двусторонние торговые переговоры", - говорится в сообщении.

Как сообщили канадские органы, финансовому директору китайской корпорации Huawei Technologies Менг Ванжу грозит экстрадиция в Соединенные Штаты Америки. По информации канадской газеты Globe and Mail, в США ее обвиняют в попытке уклонения от выполнения американских санкции против Ирана.

Отметим, последние несколько недель чиновники США пытаются убедить союзные страны отказаться от использования телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei.