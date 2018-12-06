Китай вимагає від Канади негайно звільнити головну фінансистку Huawei

Фото: Менг Ванжа (vaaju.com twitter)

США її обвинувачують у спробі ухилення від виконання американських санкції проти Ірану

МЗС Китаю вимагає від Канади звільнити фінансового директора китайської корпорації Huawei Technologies Менг Ванжу, яку затримали у канадському Ванкувері. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

За словами Шуанга, Пекін вимагає від Оттави "негайно відпустити затриману особу" та повідомити про причину її затримання.

"Китай вимагає від Канади відпустити фінансового директора Huawei Technologies, яку було затримано у Ванкувері. Ця справа додає напруги у відносини з Вашингтоном у питаннях щодо технологій та загрожує ускладнити двосторонні торговельні перемовини", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили канадські органи, фінансовому директору китайської корпорації Huawei Technologies Менг Ванжу загрожує екстрадиція до Сполучених Штатів Америки. За інформацією канадської газети Globe and Mail, у США її обвинувачують у спробі ухилення від виконання американських санкції проти Ірану.

Відзначимо, останні кілька тижнів чиновники США намагаються переконати союзні країни відмовитися від використання телекомунікаційного обладнання китайської компанії Huawei.