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Китай тисне на Іран, щоб припинити атаки хуситів у Червоному морі, - Reuters

Фото: Китай тисне на Іран, щоб той стримав хуситів від атак у Червоному морі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Китайські офіційні особи попросили своїх іранських колег допомогти стримати напади на кораблі в Червоному морі, які здійснюють підтримувані Тегераном хусити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Із посиланням на іранські джерела видання стверджує, що обговорення атак хуситів і торгівлі між 

"

Однак китайські 

Стверджується, що Пекін чітко дав зрозуміти, що буде дуже розчарований Тегераном, якщо будь-які судна, пов'язані з Китаєм, постраждають або інтересам країни будь-яким буде завдана шкода. 

Що передувало

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та у Червоному морі. Перші напади співпали з початком війни Ізраїлю з палестинським угрупованням ХАМАС.

У відповідь на численні атаки, 12 січня США та Британія вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. Однак попри удари країн Заходу, бойовики угруповання продовжили атаки на торгові кораблі.

25 січня Сполучені Штати Америки закликали Китай переконати Іран вплинути на хуситів, щоб припинити напади.

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