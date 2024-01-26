Китай давит на Иран, чтобы прекратить атаки хуситов в Красном море, - Reuters

Со ссылкой на иранские источники издание утверждает, что обсуждение атак хуситов и торговли между

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Однако китайские

Утверждается, что Пекин четко дал понять, что будет очень разочарован Тегераном, если какие-либо суда, связанные с Китаем, пострадают или интересам страны любым будет причинен вред.

Что предшествовало

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения совпали с началом войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС.

В ответ на многочисленные атаки 12 января США и Британия ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. Однако, несмотря на удары стран Запада, боевики группировки продолжили атаки на торговые корабли.

25 январяСоединенные Штаты Америки призвали Китай убедить Иран повлиять на хуситов, чтобы прекратить нападения.