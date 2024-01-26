RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай давит на Иран, чтобы прекратить атаки хуситов в Красном море, - Reuters

Фото: Китай давит на Иран, чтобы тот сдержал хуситов от атак в Красном море (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Китайские официальные лица попросили своих иранских коллег помочь сдержать нападения на корабли в Красном море, которые осуществляют поддерживаемые Тегераном хуситы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Со ссылкой на иранские источники издание утверждает, что обсуждение атак хуситов и торговли между

"

Однако китайские

Утверждается, что Пекин четко дал понять, что будет очень разочарован Тегераном, если какие-либо суда, связанные с Китаем, пострадают или интересам страны любым будет причинен вред.

Что предшествовало

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения совпали с началом войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС.

В ответ на многочисленные атаки 12 января США и Британия ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. Однако, несмотря на удары стран Запада, боевики группировки продолжили атаки на торговые корабли.

25 январяСоединенные Штаты Америки призвали Китай убедить Иран повлиять на хуситов, чтобы прекратить нападения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайИран