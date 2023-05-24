Китай и Россия заключили экономические соглашения, несмотря на неодобрение Запада
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд соглашений во время поездки в Пекин. Россия и Китай сохраняют связи, несмотря на неодобрение их отношений со стороны Запада из-за вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Мишустин - самый высокопоставленный российский чиновник, посетивший Пекин с тех пор, как Москва вторглась в Украину в феврале 2022 года. Он провел переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном и должен был встретиться с президентом Си Цзиньпином.
Поскольку война идет уже второй год, а Россия все больше ощущает на себе вес западных санкций, Москва рассчитывает на поддержку Пекина гораздо больше, чем Китай на Россию.
Давление со стороны Запада не ослабевает: в заявлениях стран "Большой семерки", принятых на выходных, обе страны выделяются по множеству вопросов, включая Украину.
Высокий уровень связей
"Сегодня отношения межу Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне", - сказал Мишустин Ли Цяну во время их встречи.
Подписанные меморандумы о взаимопонимании включали соглашение об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговых услуг, соглашение об экспорте сельскохозяйственной продукции в Китай и соглашение о сотрудничестве в области спорта.
По прогнозам, поставки энергоносителей из России в Китай в этом году вырастут на 40%, и две страны обсуждают поставки технологического оборудования в Россию.
"Поскольку санкции против России открывают новые возможности для Китая, неудивительно, что Китай был бы рад активно, если не упреждающе, взаимодействовать с Россией в экономическом плане, до тех пор, пока любые отношения, которые они выстраивают, не вызовут вторичных санкций против Китая", - сказал Стив Цанг, директор Китайского института Школы восточных и африканских исследований (SOAS) в Лондоне.
По его словам, политика Китая в отношении войны на Украине заключается в "объявлении нейтралитета и поддержке Путина", и визит подтверждает это.
"Дорогой друг"
Си Цзиньпин посетил Россию в марте и провел переговоры с "дорогим другом" президентом Владимиром Путиным после того, как взял на себя обязательство о "безграничном" партнерстве незадолго до нападения России на Украину в 2022 году.
Пекин отвергает попытки Запада связать свое партнерство с Москвой с Украиной, настаивая на том, что их отношения не нарушают международные нормы, Китай имеет право сотрудничать с кем хочет, а их сотрудничество не нацелено на какие-либо третьи страны.
"Китай готов работать с Россией для реализации совместного сотрудничества между двумя странами, и продвижение прагматичного сотрудничества в различных областях может вывести его на новый уровень", - сказал Ли Мишустину.
Углубление связей с Китаем является стратегическим курсом для Москвы, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который провел в понедельник переговоры с Чэнь Вэньцином, членом Политбюро Коммунистической партии Китая, курирующим полицию, юридические вопросы и разведку.
Пекин воздерживается от открытого осуждения российского вторжения. Но с февраля Си продвигает "мирный план", который вызывает скептицизм на Западе и осторожно приветствуется в Киеве.
На прошлой неделе специальный представитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским в ходе европейского турне, которое Пекин назвал своей попыткой содействовать мирным переговорам и политическому урегулированию кризиса. Ли Хуэй должен посетить Россию в пятницу.
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