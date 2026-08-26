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Китай та Індія обговорили спірний кордон між країнами

01:00 26.08.2026 Ср
2 хв
Що відомо про переговори між країнами та домовленостями на майбутнє?
aimg Едуард Ткач
Китай та Індія обговорили спірний кордон між країнами Фото: армія Китаю (Getty Images)
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Китай та Індія у вівторок 25 серпня домовилися продовжити діалог і прагнути "справедливого, розумного та взаємоприйнятного врегулювання" прикордонного питання після переговорів у Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Важливо пояснити, що Китай та Індія - це дві густонаселені країни світу, які мають ядерну зброю і мають загальний кордон довжиною близько 3800 км. Однак цей кордон значною мірою не демаркований і є спірним у Гімалаях, через що у 2020 році на цій ділянці між країнами виникло зіткнення (там гірська місцевість, через що неможливо позначити кордон).

Повертаючись до переговорів 25 серпня, в МЗС Китаю заявили, що їхній міністр Ван І та радник з нацбезпеки Індії Аджит Довел провели "всесторонні, поглиблені, дружні та відверті" дискусії з питань кордону та двосторонніх відносин.

Посольство Індії в Китаї підтвердило в соцмережах, що обидві сторони переглянули двосторонні відносини та обговорили шляхи подальшого розширення співробітництва та підтримки стабільності та миру в прикордонних районах.

Що передувало і чого тепер чекати

Reuters пише, що відносини між Китаєм та Індією поступово покращувалися в останні роки після смертоносного прикордонного зіткнення 2020 року, яке призвело до чотирирічного військового протистояння, перш ніж у жовтні 2024 року було досягнуто згоди про розведення військ.

Минулого року прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше за 7 років відвідав Китай, що стало ознакою потепління відносин. І нещодавно новий прикордонний конфлікт спровокував різкий дипломатичний обмін думками між двома країнами.

"Обидві сторони мають отримати уроки з історичного досвіду, відвести прикордонному питанню належне місце у двосторонніх відносинах і рухатися вперед без стагнації, регресу чи відхилень", - процитував глава МЗС Китаю індійського колегу, з яким вів переговори 25 серпня.

Також у заяві китайського МЗС анонсували, що країни домовилися провести наступний раунд переговорів щодо прикордонного питання вже в Індії. Зустріч відбудеться у 2027 році.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, у серпні 2025 року Індія та Китай вперше за 5 років відновили прямі авіарейси між країнами, які були припинені через зіткнення у Гімалаях.

Також зазначимо, що президент США Дональд Трамп із поверненням до Білого дому у 2025 році розпочав тарифну війну проти багатьох країн світу. На цьому фоні в Китаї заявили, що стоятимуть разом з Індією проти мит США.

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