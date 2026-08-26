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Китай и Индия обсудили спорную границу между странами

01:00 26.08.2026 Ср
2 мин
Что известно о переговорах между странами и договоренностями на будущее?
aimg Эдуард Ткач
Китай и Индия обсудили спорную границу между странами Фото: армия Китая (Getty Images)
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Китай и Индия во вторник 25 августа договорились продолжить диалог и стремиться к "справедливому, разумному и взаимоприемлемому урегулированию" пограничного вопроса после переговоров в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Важно пояснить, что Китай и Индия это две густонаселенные страны мира, которые обладают ядерным оружием и имеют общую границу протяженность около 3800 км. Однако эта граница в значительной степени не демаркирована и является спорной в Гималаях, из-за чего в 2020 году на этом участке между странами возникло столкновение (там горная местность, из-за чего невозможно пометить границу).

Возвращаясь к переговорам 25 августа, в МИД Китая заявили, что их министр Ван И и советник по нацбезопасности Индии Аджит Довел провели "всесторонние, углубленные, дружеские и откровенные" дискуссии по вопросам границы и двусторонних отношений.

Посольство Индии в Китае подтвердило в соцсетях, что обе стороны пересмотрели двусторонние отношения и обсудили пути дальнейшего расширения сотрудничества и поддержания стабильности и мира в пограничных районах.

Что предшествовало и чего теперь ожидать

Reuters пишет, что отношения между Китаем и Индией постепенно улучшались в последние годы после смертоносного пограничного столкновения 2020 года, которое привело к четырехлетнему военному противостоянию, прежде чем в октябре 2024 года было достигнуто соглашение о разведении войск.

В прошлом году премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за 7 лет посетил Китай, что стало признаком потепления отношений. И совсем недавно новый пограничный спор спровоцировал резкий дипломатический обмен мнениями между двумя странами.

"Обе стороны должны извлечь уроки из исторического опыта, отвести пограничному вопросу надлежащее место в двухсторонних отношениях и двигаться вперед без стагнации, регресса или отклонений", - процитировал глава МИД Китая индийского коллегу, с которым вел переговоры 25 августа.

Также в заявлении китайского МИД анонсировали, что страны договорились провести следующий раунд переговоров по пограничному вопросу уже в Индии. Встреча состоится в 2027 году.

Что еще важно знать

Напомним, в августе 2025 года Индия и Китай впервые за 5 лет возобновили прямые авиарейсы между странами, которые были прекращены из-за столкновений в Гималаях.

Также отметим, что президент США Дональд Трамп с возвращением в Белый дом в 2025 году начал тарифную войну против многих стран мира. На этом фоне в Китае заявили, что будут стоять вместе с Индией против пошлин США.

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