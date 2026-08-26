Китай и Индия обсудили спорную границу между странами

Китай и Индия во вторник 25 августа договорились продолжить диалог и стремиться к "справедливому, разумному и взаимоприемлемому урегулированию" пограничного вопроса после переговоров в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Важно пояснить, что Китай и Индия это две густонаселенные страны мира, которые обладают ядерным оружием и имеют общую границу протяженность около 3800 км. Однако эта граница в значительной степени не демаркирована и является спорной в Гималаях, из-за чего в 2020 году на этом участке между странами возникло столкновение (там горная местность, из-за чего невозможно пометить границу).

Возвращаясь к переговорам 25 августа, в МИД Китая заявили, что их министр Ван И и советник по нацбезопасности Индии Аджит Довел провели "всесторонние, углубленные, дружеские и откровенные" дискуссии по вопросам границы и двусторонних отношений.

Посольство Индии в Китае подтвердило в соцсетях, что обе стороны пересмотрели двусторонние отношения и обсудили пути дальнейшего расширения сотрудничества и поддержания стабильности и мира в пограничных районах.

Что предшествовало и чего теперь ожидать

Reuters пишет, что отношения между Китаем и Индией постепенно улучшались в последние годы после смертоносного пограничного столкновения 2020 года, которое привело к четырехлетнему военному противостоянию, прежде чем в октябре 2024 года было достигнуто соглашение о разведении войск.

В прошлом году премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за 7 лет посетил Китай, что стало признаком потепления отношений. И совсем недавно новый пограничный спор спровоцировал резкий дипломатический обмен мнениями между двумя странами.

"Обе стороны должны извлечь уроки из исторического опыта, отвести пограничному вопросу надлежащее место в двухсторонних отношениях и двигаться вперед без стагнации, регресса или отклонений", - процитировал глава МИД Китая индийского коллегу, с которым вел переговоры 25 августа.

Также в заявлении китайского МИД анонсировали, что страны договорились провести следующий раунд переговоров по пограничному вопросу уже в Индии. Встреча состоится в 2027 году.