Китай та Бразилія зробили заяву про врегулювання війни в Україні

Глава МЗС Китаю Ван І та головний зовнішньополітичний радник президента Бразилії Селсо Аморім зустрілися на полях Мюнхенської конференції з безпеки . Вони зробили спільну заяву про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.

"Китай і Бразилія повністю схвалюють роботу групи "Друзі миру" та продовжать відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню "української кризи"", - йдеться у заяві.

Китайський міністр назвав Китай і Бразилію "великими світовими державами та представниками Глобального Півдня, які спільно роблять позитивний внесок у просування світового миру, стабільності та розвитку". Він заявив, що Пекін готовий посилювати співпрацю з Бразилією в різних сферах, підтримувати ключову роль ООН у міжнародній системі та відстоювати права й інтереси країн, що розвиваються.

Аморім зазначив, що Бразилія готова посилювати бразильсько-китайські зв’язки у різних сферах, а також співпрацювати для захисту міжнародної чесності й справедливості.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Китай та Бразилія оприлюднили свій так званий "мирний план" з шести пунктів щодо України. У ньому вказувалося, що переговори - це єдиний шлях до врегулювання "української кризи".

"План" активно просували на полях Генасамблеї ООН у вересні минулого року. Китай, Бразилія та деякі інші країни Глобального Півдня домовилася створити платформу "Друзі миру", щоб сприяти врегулюванню війни в Україні.