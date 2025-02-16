ua en ru
Вс, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Китай и Бразилия сделали заявление об урегулировании войны в Украине

Мюнхен, Воскресенье 16 февраля 2025 10:25
UA EN RU
Китай и Бразилия сделали заявление об урегулировании войны в Украине Фото: Селсо Аморим и Ван И (fmprc.gov.cn)
Автор: Наталья Юрченко

Глава МИД Китая Ван И и главный внешнеполитический советник президента Бразилии Селсо Аморим встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Они сделали совместное заявление о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.

"Китай и Бразилия полностью одобряют работу группы "Друзья мира" и продолжат играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию "украинского кризиса"", - говорится в заявлении.

Китайский министр назвал Китай и Бразилию "крупными мировыми державами и представителями Глобального Юга, которые совместно вносят позитивный вклад в продвижение мирового мира, стабильности и развития". Он заявил, что Пекин готов усиливать сотрудничество с Бразилией в различных сферах, поддерживать ключевую роль ООН в международной системе и отстаивать права и интересы развивающихся стран.

Аморим отметил, что Бразилия готова усиливать бразильско-китайские связи в различных сферах, а также сотрудничать для защиты международной честности и справедливости.

Напомним, что в мае 2024 года Китай и Бразилия обнародовали свой так называемый "мирный план" из шести пунктов по Украине. В нем указывалось, что переговоры - это единственный путь к урегулированию "украинского кризиса".

"План" активно продвигали на полях Генассамблеи ООН в сентябре прошлого года. Китай, Бразилия и некоторые другие страны Глобального Юга договорилась создать платформу "Друзья мира", чтобы способствовать урегулированию войны в Украине.

Добавим, что вчера, 15 февраля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Китая Ван И в Мюнхене. Он пригласил китайского коллегу в Киев и призвал к обсуждению украинской формулы мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Бразилия Мюнхенская конференция по безопасности Война в Украине
NEWS
За последние две недели наступление РФ около Покровска замедлилось, - ISW
За последние две недели наступление РФ около Покровска замедлилось, - ISW
DAILY
Хранилища пустеют, импорт под угрозой. Хватит ли Украине газа до конца холодов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хранилища пустеют, импорт под угрозой. Хватит ли Украине газа до конца холодов