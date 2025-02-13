Китай став центром контрабанди західних технологій для армії РФ, - розвідка Естонії

Про це заявила зовнішня розвідка Естонії у своєму щорічному звіті про національну безпеку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними естонської розвідки, близько 80% таких компонентів, що потрапляють до Росії, зараз надходять з Китаю. Також звіти свідчать, що приблизно 60% іноземних деталей, знайдених у російській зброї на полі бою в Україні, надійшли через Китай.

Згідно з доповіддю, Китай є "основним центром імпорту високотехнологічних товарів і товарів подвійного призначення в Росію в обхід західних санкцій".

"Китайські інтереси тут полягають у тому, щоб не допустити програшу Росії у війні в Україні, оскільки такий результат означав би перемогу Сполучених Штатів, які є головним суперником Китаю", - заявив журналістам під час відеодзвінка генеральний директор служби Каупо Росін.

Зазначається, що Росія не має внутрішніх альтернатив для комплектуючих для безпілотників, тому вони здебільшого надходять із Заходу.

"Китайський уряд ... сприяє двосторонньому співробітництву і таємним передачам компонентів подвійного призначення через приватні компанії. Такий підхід, ймовірно, зменшить залежність Росії від західних компонентів і, в довгостроковій перспективі, може підірвати здатність Заходу впливати на цю сферу, - йдеться в доповіді.

Китай звинувачують у військовій допомозі Росії

У липні минулого року колишній держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Китай у тому, що він є основним постачальником зброї Росії. Зокрема, США стурбував той факт, що Китай та Росія знайшли новий спосіб співпраці.

Згодом стало відомо, що китайські компанії підозрюють у постачанні Росії товарів подвійного призначення - зокрема, про різке збільшення такої торгівлі стало відомо виданню Associated Press у квітні.