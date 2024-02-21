Китай стал покупать российскую нефть, от которой ранее отказалась Индия, - Bloomberg

Нефтеперерабатывающие заводы Китая стали брать большие объемы нефти из РФ, которой в значительной степени избегают их коллеги в Индии из-за опасений санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В этом месяце в основном частные переработчики добывали в среднем 168 000 баррелей "Сокола" в день, что втрое больше, чем в январе, и значительно превышает 53 000 баррелей в 2023 году.

Между тем, потоки нефти в Индию в этом месяце составили около 119 000 баррелей в день после остановки в январе и декабре, но ниже, чем 140 000 баррелей в прошлом году.

Китай и Индия стали крупнейшими потребителями российской нефти, включая ESPO и "Сокол", после вторжения РФ в Украину в 2022 году. Война спровоцировала ряд санкций под руководством США против России, а также механизм ограничения цен на поставки нефти.

Сначала это приводило к тому, что западные покупатели избегали поставок грузов, однако с конца прошлого года индийские нефтепереработчики также столкнулись с трудностями, в частности с проблемами с оплатой и разногласиями по поводу скидок.

Китай купил нефть со скидкой

Отмечается, что китайские нефтеперерабатывающие заводы купили партию нефти "Сокол" в феврале со скидкой около 50 центов за баррель к эталонной марке ICE Brent.

Из-за перебоев с поставками в Индию почти 15 миллионов баррелей "Сокола", предназначенного для доставки в страну, сейчас находятся на стоянке в танкерах у берегов Малайзии и Южной Кореи.

Что предшествовало

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии были вынуждены прекратить закупки этого сорта в прошлом году после того, как правительство рекомендовало им не использовать китайские юани для покупки российской нефти на фоне напряженных отношений между Нью-Дели и Пекином.

В Reuters отмечают, что Индия не получала нефть "Сокол" в декабре и январе.

Еще в начале февраля издание писало, что импорт сырой нефти в Индию из России падает второй месяц подряд до самого низкого уровня за год. Причиной послужили санкции Запада.

Но недавно Индия снова начала импортировать российскую нефть "Сокол". Снабжение было прекращено на два месяца.