Російські поставки нафти в Індію продовжують знижуватися через західні санкції, - Reuters

Імпорт сирої нафти в Індію від Росії падає другий місяць поспіль до найнижчого рівня за рік. Причиною цього стали санкції країн Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з даними, третій за величиною у світі імпортер і споживач нафти збільшив імпорт іракської нафти, щоб компенсувати падіння імпорту російської нафти.

Імпорт з Росії знизився на 4,2% до 1,3 мільйона барелів на добу. Дані агентства з відстеження суден Vortexa показали зниження видобутку на 9% до 1,2 млн барелів на добу.

"Зменшення знижок на російську нафту порівняно з близькосхідною нафтою, нещодавні санкції США щодо судновласників, які перевозять російську нафту вище за цінову межу, а також зростання танкерних премій унаслідок атак у Червоному морі зробили російську нафту менш привабливою для індійських нафтопереробних заводів останніми місяцями", - сказала керівниця відділу аналізу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Vortexa Серена Хуанг.

Поставки в Індію можуть і далі скорочуватися

Хуанг додала, що імпорт російської нафти в Індію може ще більше скоротитися в найближчі місяці.

Минулого року Індія стала найбільшим покупцем морської нафти з Росії, яку продавали зі знижкою після того, як західні країни припинили імпорт після вторгнення РФ в Україну.

Однак у грудні Вашингтон запровадив санкції щодо суден і операторів суден, які перевозять російську нафту, що продається за ціною вище 60 доларів за барель. Банкам і постачальникам послуг було запропоновано стежити за тим, щоб вантажі не порушували цінової межі.

Через санкції кілька танкерів, які повинні були доставляти сиру нафту "Сокіл" в Індію, були спрямовані в інший бік.

Індія хоче отримати нафту в лютому

Reuters пише, що в лютому Індія планує отримати щонайменше п'ять партій сирої нафти "Сокіл", хоча в січні не отримала жодної.

Очікується, що судно Jaguar буде розвантажено на заводі приватного нафтопереробного заводу Nayara Energy в порту Вадінар у західному штаті Гуджарат у четвер.

Посилення санкцій

Нагадаємо, санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро приблизно до 4-5% з приблизно 40-45%.

Потоки нафти з Росії зіткнулися з проблемами після посилення санкцій США, спрямованих проти торговців та судноплавних компаній. Ознаки з'явилися лише за кілька тижнів після того, як Міністерство фінансів США запровадило наймасштабніші санкції проти російських нафтотрейдерів та державної судноплавної компанії "Совкомфлот" з початку війни проти України.

Нещодавно США ввели нові санкції за перевезення російської нафти. Під обмеження потрапили майже 20 танкерів.