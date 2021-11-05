Индонезия засомневалась в обещании, данном на COP26: "Неуместно и несправедливо"

Индонезия засомневалась в обещании о сохранении лесов. Как известно, страна обещала покончить с вырубкой лесов до 2030 года, подписав обязательство на климатическом саммите COP26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Министр окружающей среды и лесного хозяйства Сити Нурбая Бакар вдруг назвала обязательство принуждением и заявила, что оно неуместно и несправедливо.

"Принуждение Индонезии к нулевой вырубке лесов в 2030 году явно неуместно и несправедливо", - заявила министр.

По ее словам, Индонезия "не может того, что не может сделать". Приоритетом Индонезии является развитие. Она взяла в пример леса, которые необходимо вырубить для строительства новых дорог. Также она отметила, что некоторые леса необходимо будет вырубить для выращивания продовольственных культур.

"Природные богатства Индонезии, включая леса, должны управляться с целью их использования в соответствии с принципами устойчивого развития", - сказала она.

Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар также заявил, что подписание сделки о нулевой вырубке лесов было "ложным и вводящим в заблуждение".

Отметим, что Индонезия является домом для третьей по величине площади в мире для тропических лесов. Однако с 1960-х годов половина лесов была вырублена нелегальными лесорубами.