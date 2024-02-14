"Китай спостерігає". Столтенберг закликав США схвалити допомогу Україні на 60 млрд доларів

"Я розраховую на те, що Палата представників погодиться надати підтримку Україні, тому що це не благодійність. Це інвестиції у нашу власну безпеку", - наголосив генсек.

Він нагадав, що Європа та Канада також активізують підтримку України, і їхня сукупна допомога більша, ніж американська. Але внесок США "залишається життєво важливим".

За словами Столтенберга, якщо російський диктатор Володимир Путін переможе в Україні, то це стане сигналом не лише для нього, а й для інших авторитарних лідерів, що можна силою отримувати бажане. Це "зробить світ небезпечнішим і Захід вразливішим".

"Сьогодні це Україна, завтра це може статися на Тайвані. Тому Пекін, Китай уважно стежать за тим, що відбувається в Україні", - додав генсек.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 13 лютого, Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України у документі передбачено понад 60 млрд доларів.

США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги нашій країні через розбіжності між республіканцями та демократами. Таким чином, виділення нових пакетів американської військової допомоги призупинено.

Для того, щоб законопроект, який підтримав Сенат, набув чинності, його має схвалити Палата представників та підписати президент США Джо Байден.