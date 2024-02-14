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"Китай наблюдает". Столтенберг призвал США одобрить помощь Украине на 60 млрд долларов

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Палата представителей Соединенных Штатов Америки должна одобрить новую помощь Украине на 60 млрд долларов. В ином случае нерешительность может привести к вторжению Китая на Тайвань.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я рассчитываю на то, что Палата представителей согласится оказать поддержку Украине, потому что это не благотворительность. Это инвестиции в нашу собственную безопасность", - подчеркнул генсек. 

Он напомнил, что Европа и Канада также активизируют поддержку Украины, и их совокупная помощь больше, чем американская. Но вклад США "остается жизненно важным".

По словам Столтенберга, если российский диктатор Владимир Путин победит в Украине, то это станет сигналом не только для него, но и для других авторитарных лидеров, что можно силой получать желаемое. Это "сделает мир более опасным и Запад более уязвимым". 

"Сегодня это Украина, завтра это может произойти на Тайване. Поэтому Пекин, Китай внимательно следит за тем, что происходит в Украине", - добавил генсек. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 13 февраля, Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины в документе предусмотрено более 60 млрд долларов. 

США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи нашей стране из-за разногласий между республиканцами и демократами. Таким образом, выделение новых пакетов американской военной помощи приостановлено. 

Для того, чтобы законопроект, который поддержал Сенат, вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей и подписать президент США Джо Байден. 

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