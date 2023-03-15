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Китай спільно з Росією та Іраном проведуть військові навчання в Оманській затоці

Фото: Китай, РФ та Іран проведуть спільні морські навчання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай, Росія та Іран анонсували військово-морські навчання в Китай, РФ та Іран. Вони триватимуть з 15 до 19 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Міністерство оборони Китаю заявило, що до навчань приєднаються й інші країни, проте не назвало їх.

Навчання отримали назву "Пояс морської безпеки-2023" в Оманській затоці. Вони почнуть сьогодні, 15 березня, та закінчаться 19 березня.

Нагадаємо, США та Філіппіни провели спільні військові навчання, які спрямовані на захист островів у разі вторгнення.

Також США і Південна Корея розпочали найбільші за останні п'ять років військові навчання.

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