Китай совместно с Россией и Ираном проведут военные учения в Оманском заливе.

Министерство обороны Китая заявило, что к учениям присоединятся и другие страны, однако не назвало их.

Учения получили название "Пояс морской безопасности-2023" в Оманском заливе. Они начнут сегодня, 15 марта и закончатся 19 марта.

Напомним, США и Филиппины провели совместные военные учения, направленные на защиту островов в случае вторжения.

Также США и Южная Корея начали крупнейшие за последние пять лет военные учения.

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