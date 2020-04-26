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Китай снял ограничения на экспорт некоторых товаров для борьбы с COVID-19

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 13:59
Китай снял ограничения на экспорт некоторых товаров для борьбы с COVID-19
Иллюстративное фото (freepik)

Теперь экспортеры смогут продавать тесты на коронавирус, медицинские маски и другие товары без дополнительного одобрения властей

Китай отменил ограничения на экспорт некоторых товаров для борьбы с COVID-19, которые предполагали получение одобрения от властей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Так, ранее ряд ключевых продуктов для лечения коронавируса должны были получить экспортное одобрение внутренних органов.

Новое постановление распространяется на такие продукты, как тесты на коронавирус, медицинские маски, защитные костюмы, инфракрасные термометры и вентиляторы.

"Продукты с одобрения или регистрации за рубежом после соответствующей проверки торговой группой, уполномоченной министерством торговли, будут разрешены к экспорту", - заявил представитель Министерства торговли Китая Ли Синьцзян.

Напомним, ранее сообщалось, что экспорт Китая снизился на 17,2% в январе и феврале на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Также РБК-Украина писало, что Китай опасается вспышки коронавируса из-за России, где число случаев коронавируса неуклонно растет.

Отметим, число случаев COVID-19 в мире приближается к 3 миллионам. Из общего числа инфицированных, 836 978 пациентов побороли болезнь, 203 289 умерли. На данный момент от COVID-19 лечатся 1 млн 881 тысяча 172 человека.

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