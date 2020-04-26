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Китай зняв обмеження на експорт деяких товарів для боротьби з COVID-19

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 13:59
Китай зняв обмеження на експорт деяких товарів для боротьби з COVID-19
Ілюстративне фото (freepik)

Тепер експортери зможуть продавати тести на коронавірус, медичні маски та інші товари без додаткового схвалення влади

Китай скасував обмеження на експорт деяких товарів для боротьби з COVID-19, які передбачали отримання схвалення від влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Так, раніше ряд ключових продуктів для лікування коронавірусу повинні були отримати експортне схвалення внутрішніх органів.

Нова постанова поширюється на такі продукти, як тести на коронавірус, медичні маски, захисні костюми, інфрачервоні термометри та вентилятори.

"Продукти зі схвалення або реєстрації за кордоном після відповідної перевірки торговою групою, уповноваженою міністерством торгівлі, будуть дозволені до експорту", - заявив представник Міністерства торгівлі Китаю Чи Сіньцзян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експорт Китаю знизився на 17,2% в січні та лютому на тлі поширення коронавірусної інфекції.

Також РБК-Україна писало, що Китай побоюється спалаху коронавірусу через Росію, де число випадків коронавірусу неухильно зростає.

Зазначимо, число випадків COVID-19 у світі наближається до 3 мільйонів. Із загальної кількості інфікованих, 836 978 пацієнтів побороли хворобу, 203 289 померли. На даний момент від COVID-19 лікуються 1 млн 881 тисяча 172 людини.

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