Китай слідом за Трампом не підтримує сповільнення розвитку ШІ

У китайському МЗС наголосили, що розвиток штучного інтелекту є загальною тенденцією, яку неможливо зупинити. Водночас у Пекіні виступають за відповідальний підхід до використання технології.

Представник китайського зовнішньополітичного відомства заявив, що країнам необхідно не стримувати розвиток ШІ, а посилювати міжнародне співробітництво та спільно працювати над ризиками, які можуть виникати через використання нових технологій.

У Китаї також вважають, що штучний інтелект може стати важливим фактором економічного та технологічного розвитку. Саме тому Пекін продовжує інвестувати у відповідні технології та розвивати власні можливості у сфері ШІ.

Що передувало

Як відомо, дискусія про необхідність уповільнення розвитку штучного інтелекту триває на тлі стрімкого прогресу технологій та появи дедалі потужніших моделей.

Прихильники обмежень попереджають про потенційні ризики від швидкого розвитку ШІ та закликають створити додаткові механізми контролю.

Однак позиція Китаю свідчить про те, що Пекін не готовий добровільно пригальмовувати власний технологічний розвиток. Країна натомість робить ставку на подальше вдосконалення ШІ та його використання в різних сферах.