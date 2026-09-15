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Китай вслед за Трампом не поддерживает замедление развития ИИ

03:34 15.09.2026 Вт
2 мин
В КНР говорят, что такие призывы являются политическими маневрами
aimg Юлия Маловичко
Фото: Пекин считает, что развитие ИИ под контролем пойдет только на пользу (Getty Images)

Китай отказался от предложений замедлить развитие передовых технологий искусственного интеллекта. В Пекине заявили, что ИИ продолжает стремительно развиваться, а его возможности и области применения постоянно расширяются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

В китайском МИД подчеркнули, что развитие искусственного интеллекта является общей тенденцией, которую невозможно остановить. В то же время в Пекине выступают за ответственный подход к использованию технологии.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства заявил, что странам необходимо не сдерживать развитие ИИ, а усиливать международное сотрудничество и совместно работать над рисками, возникающими из-за использования новых технологий.

В Китае считают, что искусственный интеллект может стать важным фактором экономического и технологического развития. Именно поэтому Пекин продолжает инвестировать в соответствующие технологии и развивать свои возможности в сфере ИИ.

Что предшествовало

Как известно, дискуссия о необходимости замедления развития искусственного интеллекта продолжается на фоне стремительного прогресса технологий и появления более мощных моделей.

Сторонники ограничений предупреждают о потенциальных рисках быстрого развития ИИ и призывают создать дополнительные механизмы контроля.

Однако позиция Китая свидетельствует о том, что Пекин не готов добровольно подтормаживать собственное технологическое развитие. Страна делает ставку на дальнейшее совершенствование ИИ и его использование в различных сферах.

Несмотря на то, что ведущие компании по разработке ИИ, кстати, преимущественно американские, призвали приостановить развитие ИИ, президент США Дональд Трамп также выступил против этой идеи.

Как он заявил, отказаться от развития искусственного интеллекта это "убить курицу, которая несет золотые яйца". Он также считает, что этого нельзя допустить, чтобы не проиграть Пекину в так называемой технологической гонке.

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