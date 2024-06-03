Китай щодо заяви Зеленського про спробу зриву саміту миру: ніколи не роздмухували вогонь
Китай ніколи не "роздмухував вогонь і не підживлював полум'я" російсько-української війни.
Про це заявила речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За її словами, Китай вважає, що всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у російсько-українській війні, повинні бути визнані.
Мао підкреслила, що Китай надає великого значення відносинам з Україною і залишається її найбільшим торговельним партнером. При цьому вона додала, що позиція Китаю щодо мирної конференції є дуже "відкритою і прозорою".
"Ми віримо, що зможемо отримати розуміння і підтримку всіх сторін", - сказала Мао.
Заява пролунала після звинувачень президента України Володимира Зеленського в тому, що Росія і Китай намагаються послабити запланований ним глобальний мирний саміт.
Раніше Зеленський заявляв, що Росія продовжує спроби зірвати майбутній саміт миру у Швейцарії й намагається шантажувати з цією метою інші країни. При цьому, за його словами, деякі країни навіть стали допомагати Кремлю у цих намірах.
Саміт миру
15-16 червня 2024 року у Бюрґенштоку відбудеться саміт миру, організований Україною та Швейцарією. Цей захід є платформою для лідерів десятків країн по всьому світу, об'єднаних пошуком шляхів досягнення сталого миру в Україні та за її межами.
Росія не отримувала запрошення на цей саміт. Українська влада ясно дала зрозуміти, що присутність Росії на даному етапі може перешкодити конструктивному діалогу і пошуку рішення.
За даними ЗМІ, Саудівська Аравія може відмовитися від участі у саміті миру. Як і Пакистан.
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