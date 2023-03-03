Китай все ще розглядає можливість надання зброї Росії, - Білий дім

Китай все ще може піти на ескалацію та надати летальну військову допомогу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, яку приводить CNN.

"Ми не віримо, що вони зняли цю тему з обговорення", - сказав Кірбі.

За його словами, Китай все ще розглядає можливість надання військової допомоги Росії.

Кірбі також зауважив, що Китай та РФ не ухвалили рішення "рухатись вперед" у питанні військових поставок.