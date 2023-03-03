Китай все еще рассматривает возможность предоставления оружия России, - Белый дом

Китай все еще может пойти на эскалацию и предоставить летальную военную помощь России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, которое приводит CNN.

"Мы не верим, что они сняли эту тему с обсуждения", - сказал Кирби.

По его словам, Китай все еще рассматривает возможность предоставления военной помощи России.

Кирби также отметил, что Китай и РФ не приняли решение "двигаться вперед" по вопросу военных поставок.