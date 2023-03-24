Китай ще не надавав летальне озброєння Росії, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Китай поки не надавав Росії летальної зброї для війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Байден заявив, що поки немає фактів про передачу такого озброєння.
"Останні три місяці я чую про те, що Китай збирається надати значну кількість зброї Росі. Вони ще такого не зробили, це не означає, що не будуть, але вони цього ще не зробили", - сказав Байден.
Нагадаємо, днями в Росії заявили, що на зустрічі Путін та Сі Цзіньпін обговорили військову співпрацю.
Однак радник глави Офісу презиента Михайло Подоляк заявив, що Китай не стане передавати зброю РФ, бо в цьому немає сенсу.
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