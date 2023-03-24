Китай еще не предоставлял летальное вооружение России, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Китай пока не предоставлял России летальное оружие для войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Байден заявил, что пока нет фактов о передаче такого вооружения.
"Последние три месяца я слышу о том, что Китай собирается предоставить значительное количество оружия России. Они еще такого не сделали, это не значит, что не будут, но они этого еще не сделали", - сказал Байден.
Напомним, на днях в России заявили, что на встрече Путин и Си Цзиньпин обсудили военное сотрудничество .
Однако советник главы Офиса презиента Михаил Подоляк заявил, что Китай не станет передавать оружие РФ , потому что в этом нет смысла.
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