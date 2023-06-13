Китай розвиває можливість кібератак на інфраструктуру США, - Reuters

За її словами, хакери можуть атакувати такі сфери як водопостачання, залізничне сполучення тощо.

"Я думаю, що це реальна загроза, до якої ми маємо бути готові, треба зосередитися та підвищити стійкість до неї", - сказала вона.

Істерлі попередила, що американцям треба бути готовими до ймовірності того, що китайські хакери зможуть обійти їхній захист та завдадуть шкоди інфраструктурі.

"З огляду на величезний характер загрози з боку китайських державних діячів, враховуючи розмір їх можливостей, враховуючи, скільки ресурсів та зусиль вони вкладають у це, нам буде дуже і дуже важко запобігти збоям", - підкреслила вона.

Відносини США та Китаю

Відносини США та КНР наразі знаходяться на критично низькому рівні - експерти оцінюють його як найнижчий за останні десятиліття. Напруженість між країнами продовжує зростати після того як США заявили про наміри захищати Тайвань, а Китай запустив розвідувальні кулі над територією Америки.

Нещодавно на безпековому саміті в Сінгапурі мала відбутись зустріч міністрів оборони двох країн, однак Китай відмовився від неї, а після звинуватив США у "відродженні менталітету холодної війни".

Крім цього, нещодавно з'явилась інформація про те, що Китай використовує базу на Кубі для того, щоб шпигувати за США.

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