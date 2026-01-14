UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Китай розширює флот великих есмінців для стримування США у Тихому океані

Ілюстративне фото: Китай збільшив кількість своїх найпотужніших бойових кораблів (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Китай розширює свій флот великих есмінців. Судячи з зображень, оприлюднених у соцмережах, можна припустити, що новий корабель вже несе службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek, Naval News, допис Міноборони Китаю та допис аналітика Алекса Лака в X.

Newsweek пише, що китайський флот налічує понад 370 кораблів, з яких головними бойовими кораблями є вісім великих есмінців типу 055 водотоннажністю 10 000 тонн. Кожен з них здатен нести до 112 ракет різних типів, включно з гіперзвуковою зброєю.

Видання зазначає, що військово-морський флот Китаю із сучасними ракетними силами дальньої дії допомагають йому стримувати США від втручання в потенційний конфлікт у Південнокитайському морі або на Тайвані. Зокрема, погрожуючи американським військам у західній частині Тихого океану.

Китай нарощує потужність свого флоту у відповідь на посилення американського флоту, зокрема, запланований "Золотий флот" з 25 лінкорів. Водотоннажність кожного з них перевищуватиме 35 000 тонн, а озброєння становитиме до 140 ракет.

Фото нового китайського корабля

У вівторок, 13 січня, в соцмережах з'явилися фото, як стверджується, нового військового корабля Китаю типу 055 з номером корпусу "110".

Зазначається, що з січня 2020 року по березень 2023-го Китай ввів в експлуатацію CNS Nanchang і CNS Xianyang - перший і восьмий кораблі типу 055, відповідно. Ця група кораблів мають номери корпусів від "101" до "108".

Військово-морський аналітик Алекс Лак з Австрії у січневій публікації Naval News припустив, що Китай завершив другу партію кораблів типу 055. За його словами, вона складається з шести кораблів, по три з яких побудували на верфях в Цзяннані та Даляні.

"Аналітик зазначив, що щонайменше чотири військові кораблі типу 055 з другої партії можуть бути призначені до складу Китайського східного командування театру військових дій, яке відповідає за військові операції, пов'язані із Тайванем", - пише Newsweek.

Міноборони Китаю вчора, 13 січня, оприлюднило кадри навчань у Південнокитайському морі.

На них можна побачити один з есмінців першої партії будівництва "CNS Dalian" із порядковим номером "105".

Нагадаємо, у жовтні минулого року WSJ писало, що американський лідер Дональд Трамп ініціював створення нового покоління військових кораблів. Видання повідомило, що план американського лідера передбачає будівництво великих бойових кораблів з гіперзвуковими ракетами та корветами нового типу для протидії Китаю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитайТихий океан