Китай розширює ядерний арсенал і може мати 1000 боєголовок до 2030 року, - Пентагон

Таким чином, лише за останній рік Китай збільшив кількість боєголовок на 100 одиниць і нині має понад 600 одиниць.

Зазначається, що країна також активно розвиває міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти США, включаючи Гаваї та Аляску.

Також повідомляється й про реальні витрати Китаю на оборону. Вони оцінюються в 330-450 млрд доларів у 2024 році, що на 40% більше, ніж офіційно заявляється китайською стороною.

Утім, як зазначають американські аналітики, бюджет США на оборону залишається найбільшим у світі та досягає 880 млрд доларів.

Також вказується на те, що Китай має найбільший військово-морський флот у світі, який налічує понад 370 кораблів і підводних човнів. При цьому, новий авіаносець "Фуцзянь" планують ввести в експлуатацію у 2025 році.

Водночас Китай активно збільшує виробництво невидимого винищувача J-20, готуючи нові заводи для його масштабного випуску. Повідомляється, що з 1900 винищувачів близько 1300 є передовими моделями четвертого покоління.

Попри швидку модернізацію, Народно-визвольна армія Китаю стикається із серйозними проблемами корупції.

Зазначається, що торік 15 високопосадовців були звільнені за корупцію, пов’язану з оборонними проєктами.

Незважаючи на значні матеріальні досягнення, як кажуть американські аналітики, Китай має труднощі з забезпеченням ефективної логістики для дій далеко за межами свого узбережжя, що обмежує його здатність впливати на регіони за межами Південно-Китайського моря.

Нагадаємо, що США наразі переглядають ядерну стратегію на тлі посилення арсеналів Китаю та Росії.