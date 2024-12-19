Китай расширяет ядерный арсенал и может иметь 1000 боеголовок к 2030 году, - Пентагон

Таким образом, только за последний год Китай увеличил количество боеголовок на 100 единиц и сейчас имеет более 600 единиц.

Отмечается, что страна также активно развивает межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь США, включая Гавайи и Аляску.

Также сообщается и о реальных расходах Китая на оборону. Они оцениваются в 330-450 млрд долларов в 2024 году, чтона 40% больше, чем официально заявляется китайской стороной.

Впрочем, как отмечают американские аналитики, бюджет США на оборону остается крупнейшим в мире и достигает 880 млрд долларов.

Также указывается на то, что Китай имеет самый большой военно-морской флот в мире, который насчитывает более 370 кораблей и подводных лодок. При этом, новый авианосец "Фуцзянь" планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

В то же время Китай активно увеличивает производство невидимого истребителя J-20, готовя новые заводы для его масштабного выпуска. Сообщается, что из 1900 истребителей около 1300 являются передовыми моделями четвертого поколения.

Несмотря на быструю модернизацию, Народно-освободительная армия Китая сталкивается с серьезными проблемами коррупции.

Отмечается, что в прошлом году 15 высокопоставленных чиновников были уволены за коррупцию, связанную с оборонными проектами.

Несмотря на значительные материальные достижения, как говорят американские аналитики, Китай имеет трудности с обеспечением эффективной логистики для действий далеко за пределами своего побережья, что ограничивает его способность влиять на регионы за пределами Южно-Китайского моря.

Напомним, что США сейчас пересматривают ядерную стратегию на фоне усиления арсеналов Китая и России.