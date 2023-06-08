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Китай разместит на Кубе секретную базу для шпионажа за США, - WSJ

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Куба, Четверг 08 июня 2023 17:33
Китай разместит на Кубе секретную базу для шпионажа за США, - WSJ Фото: Китай может разместить на Кубе секретную базу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Китай может разместить на Кубе секретную шпионскую базу, которая будет наблюдать за США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, Китай заключил тайное соглашение с Кубой о размещении электронного средства подслушивания на острове примерно в 100 милях от Флориды.

Wall Street Journal уверяет, что такой объект позволит Пекину собирать электронные сообщения с юго-востока Соединенных Штатов, где расположено много военных баз США, а также контролировать движение судов.

Отношения между США и Китаем

Сообщение о сделке произошло в тот момент, когда Вашингтон и Пекин пытаются успокоить напряженность, которая возникла после того, как предположительно китайская высотная разведывательная пуля пересекла Соединенные Штаты перед тем, как американские военные сбили ее у восточного побережья.

Американские власти допускали, что несмотря на сбитие китайской стороне все же удалось собрать информацию с нескольких секретных военных объектов США.

Впрочем, в Пентагоне не смогли подтвердить, удалось ли Китаю собрать данные в режиме реального времени из шаров, когда те пролетали над военными объектами США.

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