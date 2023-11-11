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Китай розгортає ВМС на Близькому Сході для посилення впливу в регіоні, - ISW

Фото: Китай розгортає військово-морські сили на Близькому Сході (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Китай продовжив розгортування військово-морських сил на Близькому Сході під час війни Ізраїлю та ХАМАС, можливо, як засіб посилення свого впливу в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

протягом останніх кількох тижнів іранські проксі-групи атакували американські військові бази Аль-Асад в Іраку та Аль-Танф у Сирії. Внаслідок цих атак, які були здійснені за допомогою безпілотників постраждали десятки людей.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що військові бази США в Іраку та Сирії були атаковані понад 40 разів.

Після цих атак президент США Джо Байден 27 жовтня наказав завдати високоточних ударів у відповідь по двох об’єктах у східній Сирії, які використовували Корпус вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язані з ним групи.

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