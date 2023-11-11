Китай разворачивает ВМС на Ближнем Востоке для усиления влияния в регионе, - ISW

в последние несколько недель иранские прокси-группы атаковали американские военные базы Аль-Асад в Ираке и Аль-Танф в Сирии. В результате этих атак, которые были совершены с помощью беспилотников, пострадали десятки человек.

Ранее аналитики ISW сообщали, чтовоенные базы США в Ираке и Сирии были атакованы более 40 раз.

После этих атак президент США Джо Байден 27 октября приказал нанести высокоточные ответные удары по двум объектам в восточной Сирии, которые использовали Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группы.

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