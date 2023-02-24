Китай розглядає можливість відправки безпілотників і боєприпасів до Росії, - CNN

Уряд Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Журналісти пишуть, що остаточного рішення ще не ухвалено, але переговори між Москвою та Пекіном щодо ціни та обсягу обладнання тривають.

"З моменту вторгнення в Україну Росія неодноразово запитувала у Китаю безпілотники та боєприпаси. Китайське керівництво протягом останніх кількох місяців активно обговорювало, надсилати чи ні летальну допомогу", - зазначають ЗМІ.

CNN додає, що останніми тижнями співробітники розвідки США зібрали інформацію, яка свідчить про те, що Китай тепер схиляється до надання обладнанняж.