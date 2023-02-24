UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай розглядає можливість відправки безпілотників і боєприпасів до Росії, - CNN

Фото: Китай розглядає можливість відправки безпілотників і боєприпасів до Росії (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Уряд Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Журналісти пишуть, що остаточного рішення ще не ухвалено, але переговори між Москвою та Пекіном щодо ціни та обсягу обладнання тривають.

"З моменту вторгнення в Україну Росія неодноразово запитувала у Китаю безпілотники та боєприпаси. Китайське керівництво протягом останніх кількох місяців активно обговорювало, надсилати чи ні летальну допомогу", - зазначають ЗМІ.

CNN додає, що останніми тижнями співробітники розвідки США зібрали інформацію, яка свідчить про те, що Китай тепер схиляється до надання обладнанняж.

Нагадаємо, за даними Der Spiegel, Росія веде переговори з китайським виробником безпілотників, щодо масового виробництва дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКитай