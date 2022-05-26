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Китай и Россия из-за санкций используют рискованную схему для перевозки нефти, - СМИ

Фото: Китай и Россия перезагружают нефть в море (fleetmon com)
Автор: Наталья Юрченко

Россия и Китай из-за санкций вынуждены использовать усложненную логистику для транспортировки нефти. Страны перезагружают нефтепродукты в море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что из-за санкций судовладельцы все чаще отказываются транспортировать российскую нефть в Китай. В настоящее время по меньшей мере один китайский трейдер Unipec и судовладелец Cosco Shipping готовы перезагружать нефть в море, чтобы обеспечить непрерывное снабжение. Эта схема является более дорогой и логистически рискованной.

По данным издания, малые судна используются для трансфера между российским портом Козьмино и акваториями возле порта Йосу в Южной Корее. Там нефть перекачивают на супертанкеры.

"Хотя это увеличивает общее время и затраты на доставку, брокеры утверждают, что такая практика становится все более распространенной, поскольку судовладельцы и покупатели отдают предпочтение такой поставке малыми судами для перевозки нефти из Козьмино за короткие сроки: чем более короткие рейсы, тем чаще можно загружать имеющиеся танкеры", - говорится в сообщении.

Недавно мы сообщали, что сейчас в портах разных стран "зависли" рекордные объемы российской нефти.

Также стоит напомнить, что после начала полномасштабной войны в Украине китайские компании начали покупать больше российской нефти с огромными скидками.

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Российская ФедерацияКитайНефть