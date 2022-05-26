RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай та Росія через санкції використовують ризиковану схему для перевезення нафти, - ЗМІ

Фото: Китай та Росія перезавантажують нафту у морі (fleetmon com)
Автор: Наталія Юрченко

Росія та Китай через санкції вимушені використовувати ускладнену логістику для транспортування нафти. Країни перезавантажують нафтопродукти у морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що через санкції судновласники все частіше відмовляються транспортувати російську нафту до Китаю. Наразі щонайменше один китайський трейдер Unipec та судновласник Cosco Shipping готові перезавантажувати нафту у морі, щоб забезпечити безперервне постачання. Ця схема є дорожчою та логістично ризикованою.

За даними видання, малі судна використовуються для трансферу між російським портом Козьміно та акваторіями біля порту Йосу в Південній Кореї. Там нафту перекачують на супертанкери.

"Хоча це збільшує загальний час і витрати на доставку, брокери стверджують, що така практика стає все більш поширеною, оскільки судновласники та покупці віддають перевагу такій поставці малими суднами для перевезення нафти з Козьміно за короткі терміни: чим коротші рейси, тим частіше можна завантажувати наявні танкери", - йдеться у повідомленні.

Нещодавно ми повідомляли, що зараз у портах різних країн "зависли" рекордні обсяги російської нафти.

Також варто нагадати, що після початку повномасштабної війни в Україні китайські компанії почали купувати більше російської нафти з великими знижками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКитайНафта