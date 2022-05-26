Китай та Росія через санкції використовують ризиковану схему для перевезення нафти, - ЗМІ

Росія та Китай через санкції вимушені використовувати ускладнену логістику для транспортування нафти. Країни перезавантажують нафтопродукти у морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначається, що через санкції судновласники все частіше відмовляються транспортувати російську нафту до Китаю. Наразі щонайменше один китайський трейдер Unipec та судновласник Cosco Shipping готові перезавантажувати нафту у морі, щоб забезпечити безперервне постачання. Ця схема є дорожчою та логістично ризикованою.

За даними видання, малі судна використовуються для трансферу між російським портом Козьміно та акваторіями біля порту Йосу в Південній Кореї. Там нафту перекачують на супертанкери.

"Хоча це збільшує загальний час і витрати на доставку, брокери стверджують, що така практика стає все більш поширеною, оскільки судновласники та покупці віддають перевагу такій поставці малими суднами для перевезення нафти з Козьміно за короткі терміни: чим коротші рейси, тим частіше можна завантажувати наявні танкери", - йдеться у повідомленні.