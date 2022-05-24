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Не найдут покупателей. На воде "зависли" рекордные объемы российской нефти, - Reuters

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Москва, Вторник 24 мая 2022 14:14
Не найдут покупателей. На воде "зависли" рекордные объемы российской нефти, - Reuters Фото: Россия отгрузила на танкеры рекордное количество нефти, но не находит покупателей (gcaptain.com)
Автор: Юлия Бойко

По состоянию на сегодня на танкеры загружены рекордные объемы российской нефти. Около 62 млн баррелей нефти Urals находятся на судах, которые пытаются найти покупателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, США и ряд других стран запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов из-за войны против Украины. Другие же избегают ее покупки, опасаясь будущих санкций.

По данным энергетической аналитической компании Vortexa, сегодня объемы сырой нефти Urals на воде в три раза превышают средний показатель, который был до вторжения России в Украину. При этом морской экспорт из России в мае упал до 6,7 млн ​​баррелей в сутки, что примерно на 15% меньше чем было в феврале.

"Общие цифры, свидетельствующие о том, что российский экспорт по-прежнему относительно высок, не отражают всей картины. Российская нефть в море продолжает накапливаться", - отметил стратег из Хьюстона по энергетическим вопросам Клэй Сейгл.

По его словам, количество танкеров с нефтью Urals в море без определенного пункта назначения составляет 15% от общего количества, что также является новым рекордом. Часть нефти может находиться в пути к неизвестным покупателям, а часть может оставаться непроданным грузом.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай переключился с закупок иранской нефти на российскую, поскольку получает ее с большими скидками.

Тем временем вице-канцлер Германии Роберт Хабек утверждает, что нефтяное эмбарго против России уже совсем близко.

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