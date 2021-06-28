UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Китай и Россия продлили договор о дружбе и сотрудничестве

Автор: Андрей Василюк

Председатель правительства Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин объявили о продлении действия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он был подписан в 2001 году.

Об этом сообщает hk.on.cc.

"Во второй половине дня в Пекине состоялась видеовстреча с президентом России Путиным. Главы двух государств опубликовали совместное заявление, официально объявив о продлении действия китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - говорится в сообщении китайского издания.

Си Цзиньпин заявил, что концепция дружбы между поколениями, установлена "Китайско-российским договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", отвечает основным интересам двух стран, отвечает потребностям мира и развития и является "яркой практикой построения нового типа международных отношений и сообщества с общим будущим для человечества".

Договор был подписан в июле 2001 года Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем в Москве. В марте 2021 года Россия и Китай договорились об автоматическом продлении договора на пятилетний срок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай