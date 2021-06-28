RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Китай і Росія продовжили договір про дружбу та співробітництво

Автор: Андрій Василюк

Голова уряду Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін оголосили про продовження дії договору про добросусідство, дружбу та співробітництво. Він був підписаний в 2001 році.

Про це повідомляє hk.on.cc.

"У другій половині дня в Пекіні відбулася відеозустріч з президентом Росії Путіним. Глави двох держав опублікували спільну заяву, офіційно оголосивши про продовження дії китайсько-російського Договору про добросусідство, дружбу та співробітництво", - йдеться в повідомленні китайського видання.

Сі Цзіньпін заявив, що концепція дружби між поколіннями, встановлена "Китайсько-російським договором про добросусідство, дружбу та співробітництво", відповідає основним інтересам двох країн, відповідає потребам миру та розвитку і є "яскравою практикою побудови нового типу міжнародних відносин та спільноти зі спільним майбутнім для людства".

Договір був підписаний в липні 2001 року Путіним і головою КНР Цзян Цземінем в Москві. У березні 2021 року Росія і Китай домовилися про автоматичне продовження договору на п'ятирічний термін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай