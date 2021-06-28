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Китай и Россия продлили договор о дружбе и сотрудничестве

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Пекин, Понедельник 28 июня 2021 13:27
Китай и Россия продлили договор о дружбе и сотрудничестве Фото: Китай и Россия продлили договор о дружбе и сотрудничестве (фото science4data.com)
Автор: Андрей Василюк

Председатель правительства Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин объявили о продлении действия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он был подписан в 2001 году.

Об этом сообщает hk.on.cc.

"Во второй половине дня в Пекине состоялась видеовстреча с президентом России Путиным. Главы двух государств опубликовали совместное заявление, официально объявив о продлении действия китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - говорится в сообщении китайского издания.

Си Цзиньпин заявил, что концепция дружбы между поколениями, установлена "Китайско-российским договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", отвечает основным интересам двух стран, отвечает потребностям мира и развития и является "яркой практикой построения нового типа международных отношений и сообщества с общим будущим для человечества".

Договор был подписан в июле 2001 года Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем в Москве. В марте 2021 года Россия и Китай договорились об автоматическом продлении договора на пятилетний срок.

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