Китай і Росія продовжили договір про дружбу та співробітництво

Голова уряду Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін оголосили про продовження дії договору про добросусідство, дружбу та співробітництво. Він був підписаний в 2001 році.

"У другій половині дня в Пекіні відбулася відеозустріч з президентом Росії Путіним. Глави двох держав опублікували спільну заяву, офіційно оголосивши про продовження дії китайсько-російського Договору про добросусідство, дружбу та співробітництво", - йдеться в повідомленні китайського видання.

Сі Цзіньпін заявив, що концепція дружби між поколіннями, встановлена "Китайсько-російським договором про добросусідство, дружбу та співробітництво", відповідає основним інтересам двох країн, відповідає потребам миру та розвитку і є "яскравою практикою побудови нового типу міжнародних відносин та спільноти зі спільним майбутнім для людства".

Договір був підписаний в липні 2001 року Путіним і головою КНР Цзян Цземінем в Москві. У березні 2021 року Росія і Китай домовилися про автоматичне продовження договору на п'ятирічний термін.