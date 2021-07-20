Китай разработал поезд на магнитной подвеске со скоростью 600 км/ч

Китайский поезд, который способен развивать скорость до 600 км/ч сошел с конвейера. На транспорте можно добраться из Пекина в Шанхай всего за 2,5 часа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Поезд использует электромагниты, чтобы подвешиваться над рельсами, и, поскольку нет трения от контакта с железнодорожными линиями, поезд может двигаться тихо и плавно", - заявил заместитель генерального директора компании China Railway Rolling Stock Corporation Лян Цзяньин.
Стоит отметить, что поезд имеет возможность получить статус самого быстрого наземного транспорта в мире.
В частности, в Китае пока нет междугородных и междупровинциальных линий, но некоторые города уже начали проводить исследования. Учитывая скорость поезда, дорога из Шанхая в Пекин может занять всего 2,5 часа, когда путешествие на самолете занимает 3 часа, а на скоростном поезде - 5,5 часов.