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Китай розробив потяг на магнітній підвісці зі швидкістю 600 км/год

Автор: Сергій Пишкін

Китайський потяг, який здатний розвивати швидкість до 600 км/год - зійшов з конвеєра. На транспорті можна дістатися з Пекіну до Шанхаю лише за 2,5 години.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Поїзд використовує електромагніти, щоб підвішуватись над рейками, і, оскільки немає тертя від контакту з залізничними лініями, поїзд може рухатися тихо і плавно", - заявив заступник генерального директора компанії China Railway Rolling Stock Corporation Лян Цзяньін.

Варто відзначити, що потяг має можливість отримати статус найшвидшого наземного транспорту у світі.

Зокрема, у Китаї наразі немає міжміських та міжпровінційних ліній, втім деякі міста вже розпочали проводити дослідження. Враховуючи швидкість потягу, дорога з Шанхаю до Пекіну може зайняти лише 2,5 години, коли подорож на літаку займає 3 години, а на швидкісному потягу - 5,5 годин.

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