Китай розробив потяг на магнітній підвісці зі швидкістю 600 км/год

Китайський потяг, який здатний розвивати швидкість до 600 км/год - зійшов з конвеєра. На транспорті можна дістатися з Пекіну до Шанхаю лише за 2,5 години.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Поїзд використовує електромагніти, щоб підвішуватись над рейками, і, оскільки немає тертя від контакту з залізничними лініями, поїзд може рухатися тихо і плавно", - заявив заступник генерального директора компанії China Railway Rolling Stock Corporation Лян Цзяньін.
Варто відзначити, що потяг має можливість отримати статус найшвидшого наземного транспорту у світі.
Зокрема, у Китаї наразі немає міжміських та міжпровінційних ліній, втім деякі міста вже розпочали проводити дослідження. Враховуючи швидкість потягу, дорога з Шанхаю до Пекіну може зайняти лише 2,5 години, коли подорож на літаку займає 3 години, а на швидкісному потягу - 5,5 годин.