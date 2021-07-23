Китай о расследовании происхождения COVID: плод политических манипуляций

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расследует происхождение коронавируса. Это в Китае называют плодом политических манипуляций.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД Китая.
В заявлении говорится, что Китай поддерживает справедливое распределение вакцин и лекарств, а также совместно выступать против "вакцинного национализма".
"Отслеживание происхождения вируса - серьезная научная проблема, которая требует международного сотрудничества на основе фактов и уважения к науке в глобальном масштабе. Китай и Португалия будут совместно противостоять политическим манипуляциям в вопросе отслеживания происхождения коронавируса", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Китай отказался следовать предложенному ВОЗ плану по второму этапу расследования происхождения коронавируса.
Отметим, в США допустили, что происхождение COVID-19 может так и не удастся выяснить.