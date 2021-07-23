Китай о расследовании происхождения COVID: плод политических манипуляций

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу МИД Китая .

В заявлении говорится, что Китай поддерживает справедливое распределение вакцин и лекарств, а также совместно выступать против "вакцинного национализма".

"Отслеживание происхождения вируса - серьезная научная проблема, которая требует международного сотрудничества на основе фактов и уважения к науке в глобальном масштабе. Китай и Португалия будут совместно противостоять политическим манипуляциям в вопросе отслеживания происхождения коронавируса", - говорится в сообщении.