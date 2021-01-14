Китай не пустил в страну двух экспертов ВОЗ. У них нашли антитела к COVID

Фото: экспертов ВОЗ не пустили в Китай (twitter com ChuBailiang)

Китай не пропустил в страну двух экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые ехали в Ухань для изучения происхождения коронавируса. У них выявили антитела.

Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

Сообщается, что все члены команды ВОЗ сделали несколько ПЦР-тестов и тестов на антитела к COVID-19 в своих странах.

"Им всем снова сделали тесты в Сингапуре, и у всех отрицательные результаты ПЦР-исследования. Но у двоих членов положительный результат на антитела IgM. Теперь их снова перепроверяют на антитела IgM и IgG", - говорится в заявлении.

Тем временем 13 ученых уже прибыли в Ухань. Сообщается, что они приступят к работе сразу же, даже находясь на двухнедельном карантине.

Напомним, ранее участник миссии ВОЗ Фабиан Лендертц заявил, что нет цели найти вину Китая в появлении коронавируса, поскольку он мог возникнуть в другой стране. Он добавил, что пока информации о происхождении COVID-19 не слишком много.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус поприветствовал решение Китая о допуске экспертов.

"Мы надеемся на тесное сотрудничество с нашими коллегами в этой важной миссии по выявлению источника вируса и пути его распространения среди населения", - отметил он.