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Китай не пустив до країни двох експертів ВООЗ. У них знайшли антитіла до COVID

Ухань, Четвер 14 січня 2021 13:49
Китай не пустив до країни двох експертів ВООЗ. У них знайшли антитіла до COVID
Фото: експертів ВООЗ не пустили до Китаю (twitter com ChuBailiang)
Автор: РБК-Україна

Китай не пропустив до країни двох експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які їхали до Уханя для вивчення походження коронавіруса. У них виявили антитіла.

Про це йдеться у повідомленні ВООЗ у Twitter.

Повідомляється, що всі члени команди ВООЗ зробили кілька ПЛР-тестів і тестів на антитіла до COVID-19 у своїх країнах.

"Їм усім знову зробили тести в Сінгапурі, і у всіх негативні результати ПЛР-дослідження. Але у двох членів позитивний результат на антитіла IgM. Тепер їх знову перевіряють на антитіла IgM та IgG", - йдеться в заяві.

Тим часом 13 вчених вже прибули до Уханя. Повідомляється, що вони приступлять до роботи відразу ж, навіть перебуваючи на двотижневому карантині.

Нагадаємо, раніше учасник місії ВООЗ Фабіан Лендертц заявив, що немає мети знайти провину Китаю в появі коронавірусу, оскільки він міг виникнути в іншій країні. Він додав, що поки інформації про походження COVID-19 не занадто багато.

Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус привітав рішення Китаю про допуск експертів.

"Ми сподіваємося на тісну співпрацю з нашими колегами в цій важливій місії по виявленню джерела вірусу та шляхи його поширення серед населення", - зазначив він.

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